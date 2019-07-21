В Брянске парень станцевал со скакалкой на Кургане Бессмертия

21 Июль 22:41 2019-07-21T22:41:07+03:00

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В Брянске парень устроил танцы со скакалкой на «звезде» на Кургане Бессмертия. Видео опубликовали в соцсетях. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поддержать девушку, которую осудили за танец на памятнике. По мнению автора видео, ее оштрафовали неправомерно. Своим поступком он хотел бы создать общественный резонанс. Об этом он написал в комментариях к посту.

Как и в случае с девушкой, нашлись и те, кто поддерживает парня. И те, кто считает, что место для танцев можно было бы выбрать и другое. Но судя по комментариям, танец молодого человека брянцы посчитали для себя менее оскорбительным. Посмотрим, как на него отреагирует полиция.

Напомним, видео откровенного танца на памятнике 22-летняя жительница Брянска опубликовала в соцсетях. За мелкое хулиганство, а именно неуважение к обществу, танцовщицу оштрафовали на 30 тысяч рублей. Девушка обжаловала решение суда, но Брянский областной суд оставил его в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU