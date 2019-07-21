СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-21T22:18:17+03:00

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В Брянске возле БГТУ старый телекоммуникационный шкаф превратили в арт-объект. На нем появился портрет изобретателя и одного из основоположников телефонии Александра Белла. На второй части шкафа написали цитату ученого.

Проржавевший металл с несколькими слоями краски зачистили. Для нанесения рисунка наняли художника. После шкаф покрыли антивандальным лаком. На нем нельзя будет ничего нарисовать или приклеить объявление.

На работы ушло около 12 тысяч рублей. Деньги собрали организаторы проекта в соцсетях. Авторы надеются, что идея понравится горожанам. И шкаф станет популярным местом для фотографий.

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ИСТОЧНИК KP.RU