Брянцы жалуются на колбасу с плесенью на полках супермаркета

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-21T16:30:47+03:00

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Жители Брянска жалуются на вареную колбасу с плесенью, которую они заметили на полке супермаркета. Магазин популярной сети находится на улице Брянского Фронта. Фотографии колбасы пользователи опубликовали в воскресенье, 21 июля, в соцсетях. Судя по снимкам, срок годности продукта еще не вышел – он заканчивается через два дня. Но колбаса уже с плесенью.

В комментариях предположили, что в магазине нарушили правила хранения продукции или переклеили даты.

Скорее всего, автор поста колбасу с плесенью все же не купил. Но очень расстроился из-за такого отношения к покупателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU