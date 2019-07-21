2019-07-21T16:02:59+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего 41-летнего Олега Карасева

Мужчина ушел за грибами и не вернулся
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшего 41-летнего Олега Карасева. Мужчина ушел из дома в деревне Подборок в Гордеевском районе 18 июля. Он пошел в лес за грибами и не вернулся, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, по бокам седина, голубые глаза. Был одет в камуфляжную куртку, темно-зеленые брюки, черный свитер, на голове – камуфляжная шляпа, на ногах – сиреневые резиновые сапоги.

Если вы видели Олега Карасева или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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