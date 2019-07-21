2019-07-21T12:21:00+03:00
Общество

В Брянске в понедельник начнут ремонтировать улицу Бежицкую

Контракты на работу на двух ее участках заключили последними
Марина АНТОНОВА
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В Брянске заключили контракты на ремонт двух участков улицы Бежицкой. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. В ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, на улице начнут снимать старый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Автомобилистам придется потерпеть некоторые неудобства.

Одними из последних из всех дорог заключили контракты на улицу Литейную. На ней уже начали снимать старое покрытие. И на улицу Красноармейскую – там работы еще не начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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