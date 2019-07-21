В Брянске в понедельник начнут ремонтировать улицу Бежицкую

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-21T12:21:00+03:00

Контракты на работу на двух ее участках заключили последними

Изменить размер текста: A A

В Брянске заключили контракты на ремонт двух участков улицы Бежицкой. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. В ночь с воскресенья на понедельник, 22 июля, на улице начнут снимать старый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Автомобилистам придется потерпеть некоторые неудобства.

Одними из последних из всех дорог заключили контракты на улицу Литейную. На ней уже начали снимать старое покрытие. И на улицу Красноармейскую – там работы еще не начались.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU