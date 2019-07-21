2019-07-21T10:53:20+03:00
Общество

В Белых Берегах в болото выбросили пакет с котятами внутри

Малышей пытаются выкормить детской смесью
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Елена Шубенкова.Фото: vk.com, Елена Шубенкова.
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В брянском поселке Белые Берега в болото выкинули пакет с только что родившимися котятами. Сверток нашли местные жители. Фотографии малышей с просьбой о помощи опубликовали в соцсетях.

Белобережцы пытаются выкормить малышей со шприца детской смесью. И просят найти кормящую кошку.

Брянцы неоднозначно отнеслись к этой ситуации. Одни пишут, что есть цивилизованные методы не допустить потомство – это стерилизация и кастрация животных. Другие не осуждают людей, которые убивают котят после рождения, ссылаясь на то, что раньше никакой стерилизации не было, и в деревнях все осталось по-прежнему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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