2019-07-21T10:25:37+03:00
Происшествия

Под Брянском пьяный водитель вылетел в кювет и врезался в дерево

Машина перевернулась
Марина АНТОНОВА
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Травмы получили три человека.Травмы получили три человека.Фото: Сергей ГАПОН
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Под Брянском водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» выехал в кювет и врезался в дерево. Иномарка перевернулась. Травмы получили три человека, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого утра в субботу, 20 июля, на 42-м километре дороги Обход города Брянска. 24-летний автомобилист ехал со стороны Сельцо в сторону Дятькова. Он не справился с управлением.

В ДТП травмы получили водитель и два пассажира легковушки. У автомобилиста диагностировали несколько переломов. Его госпитализировали в городскую больницу №1. 32-летняя пассажирка сломала плечо и ребра. Но от госпитализации отказалась. 24-летний молодой человек повредил позвоночник, получил ушиб почки. От госпитализации он тоже отказался, поэтому его отпустили домой, назначив лечение.

Оказалось, что водитель «Фольксвагена» был пьяный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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