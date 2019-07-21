В ДТП с комбайном в Климовском районе погиб водитель легковушки
Появились подробности автоаварии в Климовском районе, которая случилась утром в субботу, 21 июля. Около половины десятого на 26-м километре дороги Климово – Чуровичи легковой автомобиль столкнулся с комбайном. 46-летний водитель легковушки погиб, 47-летний пассажир – получил тяжелые травмы.
- По предварительной версии, водитель «Ауди 80» ехал со стороны села Чуровичи в сторону поселка Климово, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с комбайном «Полесье-1218», которым управлял 51-летний водитель.
Автомобилист на легковушке погиб от полученных травм на месте ДТП. У пассажира диагностировали ушиб мозга тяжелой степени. Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU