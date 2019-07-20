В Брянске адвокат Лариса Одринская получила полтора года колонии за мошенничество

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-20T18:49:55+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В течение трех лет она не имеет права заниматься адвокатской деятельностью

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В Брянске адвоката Ларису Одринскую осудили за мошенничество. Она получила полтора года колонии общего режима. В течение трех лет Одринская не имеет права заниматься адвокатской деятельностью.

В суде установили, что с 2016 по 2018 годы подсудимая защищала своего клиента по уголовному делу. От клиента и его жены она незаконно получила 340 тысяч рублей. Деньги адвокату передавали якобы для взяток должностным лицам УМВД России по Брянской области и региональной прокуратуры для того, чтобы дело имело положительный исход для обвиняемого.

- Приговор адвокату вынесли в четверг, 18 июля, - уточняют в пресс-службе Бежицкого районного суда. – Он пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU