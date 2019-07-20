В Брянске в ДТП с такси пострадали два человека

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-20T17:38:08+03:00

Мужчина и женщина сами обратились в травмпункт

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В Брянске в ДТП с машиной «Яндекс. Таски» пострадали два человека. Они сами обратились в травмпункт Советского района. У 53-летнего водителя иномарки диагностировали ушиб плеча, а 39-летняя женщина ушибла кисть и голени. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась в половину двенадцатого утра в пятницу, 19 июля, на улице Димитрова в Володарском районе. 34-летний водитель «Тойоты Королла» ехал по улице Энгельса со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Володарского. Автомобилист не уступил дорогу таксисту на автомобиле «Лифан», который двигался по главной. Машины столкнулись.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU