2019-07-20T17:38:08+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП с такси пострадали два человека

Мужчина и женщина сами обратились в травмпункт
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Виктория Забелина.Фото: vk.com, Виктория Забелина.
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В Брянске в ДТП с машиной «Яндекс. Таски» пострадали два человека. Они сами обратились в травмпункт Советского района. У 53-летнего водителя иномарки диагностировали ушиб плеча, а 39-летняя женщина ушибла кисть и голени. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась в половину двенадцатого утра в пятницу, 19 июля, на улице Димитрова в Володарском районе. 34-летний водитель «Тойоты Королла» ехал по улице Энгельса со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Володарского. Автомобилист не уступил дорогу таксисту на автомобиле «Лифан», который двигался по главной. Машины столкнулись.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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