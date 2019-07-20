2019-07-20T12:22:46+03:00
Общество

На ремонт Первомайского дома культуры в Клинцовском районе потратят почти 3 млн рублей

В зрительном зале появятся отопление и освещение
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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На ремонт здания Первомайского дома культуры в Клинцовском районе потратят почти три миллиона рублей. 1,6 миллиона рублей выделяют по федеральной программе «Культура малой Родины». Из них полмиллиона рублей пошли на ремонт крыши. Покрасили стены в зрительном зале, отремонтировали пол и потолок, установили две новые двери, заменили окна в холле и в библиотеке.

- На оставшиеся средства планируется отремонтировать фойе и поменять еще два окна, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

За счет Первомайского сельского поселения в зрительном зале устанавливают отопление и освещение, которого никогда в нем не было. В фойе переделывают три газовых конвектора. В дом культуры нужно еще провести канализацию и водопровод. На эти работы из районного бюджета выделили 1,3 миллиона рублей.

Остаются нерешенными вопросы ремонта фасада и покупки оборудования для дома культуры. Возможно, эти траты перенесут на бюджет следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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