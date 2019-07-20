2019-07-20T11:31:34+03:00
Общество

В клинцовской больнице устанавливают ангиограф за 37 миллионов рублей

Аппарат начнет работать в сентябре
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В Клинцовской центральной городской больнице устанавливают ангиограф за 37 миллионов рублей. Аппарат помогает определить состояние кровеносных сосудов больного. И быстро оказать необходимую помощь при инфарктах и инсультах.

Ангиограф планируют установить к 1 сентября. На аппарате будет работать врач из подмосковного Подольска. Он обучит молодых специалистов.

Для врачей Клинцовского района закупили семь квартир. В ближайшее время собираются купить еще 32 квартиры, чтобы привлечь на работу необходимых в больнице специалистов.

На обновление больницы выделили 50 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Большая часть денег пошла на закупку ангиографа. На ремонт крыши лечебного учреждения дополнительно выделили полтора миллиона рублей. Новая кровля будет мембранной.

Клинцовской больнице выделили шесть новых машин скорой помощи. Для травматологического отделения нужно закупить компьютерный томограф. Этот вопрос сейчас прорабатывают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комаричах водитель иномарки сбил 11-летнего велосипедиста
На ремонт Первомайского дома культуры в Клинцовском районе потратят почти 3 млн рублей
В понедельник в Навле закроют переезд 423-й километр
Житель Брянской области избил пассажира и отобрал у него телефон на вокзале в Москве
Через Брянскую область не пропустили 100 килограммов устриц
В Майском парке в Бежице отремонтируют летнюю эстраду
В Брянске начали капитальный ремонт улицы Литейной
На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей
20-летний брянец сломал нос посетителю бара
В Дятькове неизвестные подожгли черепаху
В Брянске продолжает реализовываться национальный проект «Демография»
В Брянской области инспектор по охране леса спас заблудившихся грибников
34-летний брянец напал на знакомого и отобрал деньги и карты
Брянским заключенным пытались передать 398 мобильников и 17 литров алкоголя
Евгений Быков остался председателем Брянского областного суда
В Брянске «Кванториум» откроют в сентябре
В Брянске заметили свадьбу на фурах
«Чистая планета» пополняет свой автопарк современной техникой
Брянцам вернули долги по зарплате на 57, 5 миллиона рублей
Сергей Калашников внес в Государстве­нную Думу законопрое­кт, снижающий ставку по налогу на недвиж­имость малых и средн­их предприятий
В Брянске осудили банду наркоторговцев
Школу на старом аэропорту в Брянске откроют к 1 сентября следующего года
В Брянской области отремонтируют дорогу Севск-Доброводье