В клинцовской больнице устанавливают ангиограф за 37 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-20T11:31:34+03:00

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В Клинцовской центральной городской больнице устанавливают ангиограф за 37 миллионов рублей. Аппарат помогает определить состояние кровеносных сосудов больного. И быстро оказать необходимую помощь при инфарктах и инсультах.

Ангиограф планируют установить к 1 сентября. На аппарате будет работать врач из подмосковного Подольска. Он обучит молодых специалистов.

Для врачей Клинцовского района закупили семь квартир. В ближайшее время собираются купить еще 32 квартиры, чтобы привлечь на работу необходимых в больнице специалистов.

На обновление больницы выделили 50 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Большая часть денег пошла на закупку ангиографа. На ремонт крыши лечебного учреждения дополнительно выделили полтора миллиона рублей. Новая кровля будет мембранной.

Клинцовской больнице выделили шесть новых машин скорой помощи. Для травматологического отделения нужно закупить компьютерный томограф. Этот вопрос сейчас прорабатывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU