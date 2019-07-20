В понедельник в Навле закроют переезд 423-й километр

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-20T10:43:27+03:00

С 22 по 26 июля ограничат движение у станции Клюковники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 22 июля, закроют железнодорожный переезд 423-й километр у станции Навля. На нем пройдут плановые ремонтные работы. Движение будет перекрыто с девяти часов утра до пяти часов вечера. Объехать ремонт можно через соседний переезд – 421-й километр.

С 22 по 26 июля работы пройдут у станции Клюковники в районе переезда 412 км. Движение автомобилей по нему будет ограничено во время проведения работ и прохода путевых машин. Автомобилисты смогут проехать только в том случае, если на переезде не будет работать техника.

Просьба к водителям с пониманием отнестись к проводимым работам, - говорят в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. - И планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU