2019-07-20T10:29:53+03:00
Происшествия

Житель Брянской области избил пассажира и отобрал у него телефон на вокзале в Москве

Но 30-летнего мужчину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Подозреваемого отпустили под подписку о неыезде.Подозреваемого отпустили под подписку о неыезде.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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30-летнего жителя Брянской области подозревают в том, что он избил и отобрал мобильный телефон у пассажира на Ленинградском вокзале Москвы. Потерпевший обратился к транспортным полицейским. Они догнали предполагаемого злоумышленника, который попытался скрыться. Потерпевший сразу опознал своего обидчика.

Им оказался житель Гордеевского района. Мужчина уже был судим и нигде не работал.

- По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. – Подозреваемого отпустили под подписку о неыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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