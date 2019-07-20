В Майском парке в Бежице отремонтируют летнюю эстраду
В Майском парке в Бежицком районе Брянска отремонтируют летнюю эстраду. Рабочие обновят сцену и оборудуют зрительный зал перед ней.
Пешеходные дорожки в парке уложили плиткой на 50 процентов. Газоны выравнивают привезенным грунтом. Строители готовят основание для светомузыкального фонтана. Само сооружение уже заказали, рабочие ждут поставки. Купили оборудование и для детской площадки в парке, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, на ремонт Майского парка выделили 91 миллион рублей. Деньги поступили в рамках федеральной программы.
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ИСТОЧНИК KP.RU