В Майском парке в Бежице отремонтируют летнюю эстраду

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-20T09:57:34+03:00

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В Майском парке в Бежицком районе Брянска отремонтируют летнюю эстраду. Рабочие обновят сцену и оборудуют зрительный зал перед ней.

Пешеходные дорожки в парке уложили плиткой на 50 процентов. Газоны выравнивают привезенным грунтом. Строители готовят основание для светомузыкального фонтана. Само сооружение уже заказали, рабочие ждут поставки. Купили оборудование и для детской площадки в парке, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, на ремонт Майского парка выделили 91 миллион рублей. Деньги поступили в рамках федеральной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU