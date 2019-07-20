2019-07-20T09:44:14+03:00
Общество

В Брянске начали ремонтировать улицу Литейную

Это одна из немногих улиц, где появится ливневая канализация
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Бежицком районе Брянска начали капитальный ремонт улицы Литейной. Рабочие сняли фрезой около 30 процентов старого асфальта. Общая протяженность ремонта 0 5,3 километра. Работы пройдут от Литейного моста до улицы 50-й Армии.

- Помимо капитального ремонта дорожного полотна здесь обустроят тротуары, установят новое светодиодное освещение и светофоры, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ремонт улицы Литейной ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Литейная – одна из немногих улиц в Брянске, на которой после ремонта появится ливневая канализация. Но ее построят не по нацпроекту за федеральные деньги, а за областные.

В этом году обещали начать ремонт Литейного моста. Для этого не будут закрывать улицу. Автомобили будут двигаться по старой части переправы, а рядом возведут новый мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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