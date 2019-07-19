На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-19T18:29:10+03:00

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские будут ловить пьяных за рулем

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На трассе «Брянск-Новозыбков» 21 июля водителей ждут массовые проверки. Полицейские будут дежурить на 10-м километре автодороги. Цель проверок – выявить пьяных автомобилистов, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU