На трассе под Брянском пройдут массовые проверки водителей
Полицейские будут ловить пьяных за рулем
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На трассе «Брянск-Новозыбков» 21 июля водителей ждут массовые проверки. Полицейские будут дежурить на 10-м километре автодороги. Цель проверок – выявить пьяных автомобилистов, сообщают в областной Госавтоинспекции.
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU