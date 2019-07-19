2019-07-19T18:21:55+03:00
Общество

20-летний брянец сломал нос посетителю бара

За это парню грозит до трех лет колонии
Мария Дедкова
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На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести».На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске задержали 20-летнего дебошира, который поскандалил с посетителем бара.

О пациенте со сломанным носом в полицию сообщили медики. К ним обратился 20-летний житель Брянска. Он рассказал, что отдыхал в одном из баров Бежицкого района. На улице он встретил знакомого, беседа с которым вскоре перешла в ссору.

Один из друзей знакомого ударил парня по лицу.

В больницу потерпевший обратился лишь через несколько дней, когда боль в лице усилилась.

Полицейские быстро отыскали нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель, уже имеющий судимость за похожее преступление.

На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести», сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Теперь ему грозит до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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