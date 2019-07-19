20-летний брянец сломал нос посетителю бара
В Брянске задержали 20-летнего дебошира, который поскандалил с посетителем бара.
О пациенте со сломанным носом в полицию сообщили медики. К ним обратился 20-летний житель Брянска. Он рассказал, что отдыхал в одном из баров Бежицкого района. На улице он встретил знакомого, беседа с которым вскоре перешла в ссору.
Один из друзей знакомого ударил парня по лицу.
В больницу потерпевший обратился лишь через несколько дней, когда боль в лице усилилась.
Полицейские быстро отыскали нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель, уже имеющий судимость за похожее преступление.
На брянца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести», сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Теперь ему грозит до трех лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU