СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-19T17:59:34+03:00

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В Брянске продолжает реализовываться национальный проект «Демография», в рамках которого в городе ведется масштабное строительство детских дошкольных учреждений. Три из них сегодня посетили глава города Брянска Александр Хлиманков и глава Брянской городской администрации Александр Макаров, чтобы лично проконтролировать ход начавшихся работ.

Ранее на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства Владимир Путин подчеркивал, что «времени на раскачку» при реализации нацпроектов нет. «Это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам», - сказано в стенограмме заседания, которое провел президент в мае 2019г.

В Советском районе по итогам проведенных торгов, к строительству «ясельного» корпуса детского сада №53 «Зеленый огонек» приступила подрядная организация ООО «Монолитстрой». Сегодня генеральный директор организации Александр Стручков рассказал руководителям города, что работа началась в начале июля, вся ее подготовительная часть выполнена полностью, сейчас ведется устройство фундамента. Бригады работают с одним выходным, при необходимости подрядчик готов добавить людей, чтобы ускорить темпы. Сейчас работы идут по графику.

В Бежицком районе в поселке Октябрьском строительство яслей для детского сада №158 «Капелька» также стартовало в начале июля, но в отличие от предыдущего объекта здесь еще не приступили к закладке фундамента. Представитель подрядной организации - московской компании ООО «Синтегра-М» - объясняет это задержкой поступления партии стройматериалов от поставщика, но тут же добавляет, что материал ждут сегодня, а чтобы наверстать упущенное время будут работать без выходных.

«В нашем городе вы строите первый объект, который еще и социально значимый, надеюсь, продемонстрируете достойный результат и выполните взятые на себя обязательства, - отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров. – В разговоре вы упомянули, что у вас ребенок садовского возраста, поэтому при строительстве яслей сморите на свою работу сквозь «родительскую» призму – завершения стройки ждут десятки молодых семей, ведь в поселке всего 1 детский сад».

В Володарском районе строят ясли для детского сада №112 «Лисичка». И здесь подрядная организация – ООО «Мастерок» - приступил к работам в начале июля, сейчас ведет обустройство фундамента. Заведующая детского сада Галина Ниценкова хвалит подрядчика, рассказывает, что строители трудятся без «перекуров» и выходных, при этом во время тихого часа прекращают все шумные работы. Представитель технадзора, осуществляющий ежедневный контроль на площадке, уточнил, что строительство ведется с опережением графика.

«Работы на этих трех объектах только начались – где-то идут быстрее, где-то медленней, но в целом подрядчики справляются. Наша задача сейчас не просто проконтролировать процесс, а при необходимости включиться на своем уровне в решение объективных сложностей, которые могут помешать развернуться строительству в полном объеме. Работа не должна тормозиться. Национальный проект, в рамках которого идет строительство, прежде всего, решит проблему очередности в детские сады. Вместе с тем, это дополнительный импульс для развития экономики. Масштабное строительство, которое стало возможным благодаря реализации национального проекта, дает новые рабочие места, а также обеспечивает рост собираемости налогов, часть из которых напрямую идет в городской бюджет», - подчеркнул глава города Брянска Александр Хлиманков.

В этом году, в рамках проекта «Демография» Брянску выделено 571,7 миллионов рублей. Практически все эти средства направлены на строительство дошкольных учреждений: 7 яслей и 3 детских садов. Одни ясли (при детском садике №155 «Светлячок») уже открылись, остальные шесть будут построены до конца года. Из 3-х детских садов один практически завершен, второй активно строится, третий готовится к проведению торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU