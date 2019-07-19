Евгений Быков остался председателем Брянского областного суда
Евгения Быкова вновь назначили председателем Брянского областного суда. Соответствующий указ подписал президент страны.
Евгений Быков будет руководить судом следующие шесть лет.
Евгений Петрович возглавил областной суд в 2013 году. До этого он работал заместителем председателя Томского гарнизонного военного суда. В январе 2006 года назначен на должность председателя Владикавказского гарнизонного военного суда. Полковник юстиции запаса. С сентября 2011 года по август 2013 года был заместителем председателя Верховного Суда в Ингушетии.
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ИСТОЧНИК KP.RU