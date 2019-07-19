Евгений Быков остался председателем Брянского областного суда

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-19T16:43:58+03:00

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Евгения Быкова вновь назначили председателем Брянского областного суда. Соответствующий указ подписал президент страны.

Евгений Быков будет руководить судом следующие шесть лет.

Евгений Петрович возглавил областной суд в 2013 году. До этого он работал заместителем председателя Томского гарнизонного военного суда. В январе 2006 года назначен на должность председателя Владикавказского гарнизонного военного суда. Полковник юстиции запаса. С сентября 2011 года по август 2013 года был заместителем председателя Верховного Суда в Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU