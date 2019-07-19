В Брянске «Кванториум» откроют в сентябре
В Брянске продолжается строительство технопарка «Кванториум» в Володарском районе. Открыть учебный центр планируют в сентябре этого года, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Директором учреждения назначили Александра Андрияшкина. Среди преподавателей «Кванториума» числятся сотрудники вузов и учителя. Все они прошли специальное обучения в Москве, Владимире, Липецке, Нижнем Новгороде, Воронеже.
Для преподавателей составили авторские программы. Среди ведущих педагогов: победитель Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» Людмила Фельдман, доцент кафедры «Производство строительных конструкций» БГИТУ Алексей Пыкин.
В брянском «Кванториуме» сделают акцент на развитие био- и нанотехнологий, IT-энерджитехнологий, промробототехнику и автомоделирование.
Сейчас проходят конкурсные процедуры по покупке оборудования. Идет подготовка помещений.
К слову, что обучение в «Кванториуме» будет бесплатным. Количество учеников ограничено только числом свободных мест, никаких дополнительных требований к поступающим не предъявляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU