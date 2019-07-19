В Брянске «Кванториум» откроют в сентябре

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-19T16:19:59+03:00

Рабочие готовят помещения для «Кванториума». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Стало известно, кто будет преподавать в центре

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В Брянске продолжается строительство технопарка «Кванториум» в Володарском районе. Открыть учебный центр планируют в сентябре этого года, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Директором учреждения назначили Александра Андрияшкина. Среди преподавателей «Кванториума» числятся сотрудники вузов и учителя. Все они прошли специальное обучения в Москве, Владимире, Липецке, Нижнем Новгороде, Воронеже.

Для преподавателей составили авторские программы. Среди ведущих педагогов: победитель Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» Людмила Фельдман, доцент кафедры «Производство строительных конструкций» БГИТУ Алексей Пыкин.

В брянском «Кванториуме» сделают акцент на развитие био- и нанотехнологий, IT-энерджитехнологий, промробототехнику и автомоделирование.

Сейчас проходят конкурсные процедуры по покупке оборудования. Идет подготовка помещений.

К слову, что обучение в «Кванториуме» будет бесплатным. Количество учеников ограничено только числом свободных мест, никаких дополнительных требований к поступающим не предъявляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU