В Брянской области отремонтируют дорогу Севск-Доброводье

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-19T13:11:33+03:00

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В Брянской области продолжается ремонт автомобильной дороги Севск-Доброводье. На пяти километрах заменят асфальт, а также отремонтируют мост через реку Сев.

К слову, дорогу продлят до федеральной трассы М-3 «Украина».

- Данная дорога очень важна для региона и особенно – для Севского района, - говорит начальник Управления автомобильных дорог Брянской области Александр Башлаков. - Она пойдет в обход города Севска, что позволит снизить напряженность на автомобильной дороге местного значения.

Продолжается реконструкция дороги Локоть-Кретово в Брасовском районе протяженностью почти восемь километров. Большую часть уже заасфальтировали. Во время благоустройства здесь заменять четыре остановки, установят новые дорожные знаки, оборудуют тротуары, а также нанесут дорожную разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU