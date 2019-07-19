В Брянске на проспекте Московском 20 июля будут ловить пьяных автомобилистов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-19T12:13:28+03:00

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

20 июля в Фокинском районе Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять на проспекте Московском в районе дома №1 с 1.30 до 2.00. Полицейские проследят, чтобы за рулем не было пьяных.

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU