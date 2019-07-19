В Брянске на проспекте Московском 20 июля будут ловить пьяных автомобилистов
Сплошные проверки пройдут с 1.30 до 2.00
Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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20 июля в Фокинском районе Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять на проспекте Московском в районе дома №1 с 1.30 до 2.00. Полицейские проследят, чтобы за рулем не было пьяных.
Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU