2019-07-19T12:13:28+03:00
Общество

В Брянске на проспекте Московском 20 июля будут ловить пьяных автомобилистов

Сплошные проверки пройдут с 1.30 до 2.00
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Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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20 июля в Фокинском районе Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут стоять на проспекте Московском в районе дома №1 с 1.30 до 2.00. Полицейские проследят, чтобы за рулем не было пьяных.

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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