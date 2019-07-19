2019-07-19T12:02:20+03:00
Общество

Несколько участков на проспекте Ленина в Брянске остались без света

Горожане пожаловались в мэрию
Мария Дедкова
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На вопрос горожанки обратили внимание в горадминистрации. Фото: vk.com, Евгения БарановаНа вопрос горожанки обратили внимание в горадминистрации. Фото: vk.com, Евгения Баранова
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В Брянске на проспекте Ленина не везде горят новые фонари. На это пожаловались горожане в социальных сетях. Свое обращение они адресовали в мэрию.

- На остановке, проспект Ленина 101, около магазина лампа горела дня два и с тех пор света нет, - рассказывает жительница Брянска. - 25 июня лампы меняли напротив остановки, позвонила в Дорожное управление, объяснила диспетчеру, где нет света. Она ответила, что ваша заявка принята...

После нескольких звонков, по словам горожанки, электричества до сих пор нет.

- Спасибо за объективную информацию, - ответили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Мы донесем ее до курирующего этот вопрос заместителя главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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