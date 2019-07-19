В Брянске огромное дерево рухнуло на многоэтажку
Об этом сообщили в соцсетях
Ветви рухнувшего дерева перекрыли тротуар. Фото: vk.com, Вадим Александрович
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В Брянске после дождя дерево сломалось и рухнуло на многоэтажку. Фотографии с места ЧП на улице Крахмалева выложили пользователи в соцсетях в пятницу, 19 июля.
Ствол ракиты раскололся пополам и, упав, задел столб. Ветви рухнувшего дерева перекрыли тротуар.
К счастью, как пишут в комментариях, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU