2019-07-19T11:02:01+03:00
Общество

Брянцам запретят парковку под деревьями и на газонах

Изменения в закон должны одобрить депутаты
Мария Дедкова
Поделиться:
Штраф для нарушителей составит от 1 до 2,5 тысяч рублей.Штраф для нарушителей составит от 1 до 2,5 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жителям Брянской области хотят запретить парковку автомобилей под деревьями и газонами. Поправки в законы «Об административных правонарушениях ...» и «О защите зеленых насаждений» обсудили в комитете облдумы по законодательству и местному самоуправлению.

По новым правилам водителям нельзя будет оставлять машину в парках, садах, скверах, на бульварах, детских и спортивных площадках, газонах.

Штраф для нарушителей составит от 1 до 2,5 тысяч рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридические лица - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Поправки рассмотрят депутаты на заседании областной Думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на проспекте Московском 20 июля будут ловить пьяных автомобилистов
Несколько участков на проспекте Ленина в Брянске остались без света
В Брянске огромное дерево рухнуло на многоэтажку
Брянскстат: средняя зарплата в области оставила больше 32 тысяч рублей
Житель Навли отправится в колонию за жестокое убийство дяди
Главой администрации Стародубского района временно стал Александр Подольный
В Брянске задержали молодого человека на разваливающемся ВАЗе
В Климовском районе больше часа тушили горящие дом и сарай
За полгода в Брянской области совершили больше семи тысяч преступлений
В Брянске заканчивается реконструкция стадиона «Десна»
На улице Авиационной в Брянске убрали ограждение и деревья
В Брянске перенесли остановку «Автовокзал»
В Брянскую область не пустили опасные нектарины
Жительница Брянской области забралась в дом к сопернице и попала под статью
Для брянских футболистов купят новый автобус
До августа в Фокинском районе Брянска понизят напор воды
В Стародубе испортили лавочку новозыбковских умельцев
На трассе в Климовском районе опрокинулась легковушка