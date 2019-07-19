Брянцам запретят парковку под деревьями и на газонах

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-19T11:02:01+03:00

Штраф для нарушителей составит от 1 до 2,5 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жителям Брянской области хотят запретить парковку автомобилей под деревьями и газонами. Поправки в законы «Об административных правонарушениях ...» и «О защите зеленых насаждений» обсудили в комитете облдумы по законодательству и местному самоуправлению.

По новым правилам водителям нельзя будет оставлять машину в парках, садах, скверах, на бульварах, детских и спортивных площадках, газонах.

Штраф для нарушителей составит от 1 до 2,5 тысяч рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридические лица - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Поправки рассмотрят депутаты на заседании областной Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU