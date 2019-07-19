Житель Навли отправится в колонию за жестокое убийство дяди
24-летнего жителя Навли признали виновным в убийстве дяди.
Трагедия произошла 24 августа прошлого года на окраине поселка Алтухово. Парень завел родственника в лес и несколько раз ударил ножом. От ранений 44-летний мужчина скончался на месте.
Причиной преступления стала неприязнь молодого человека к дяде из-за его сексуальной связи с родственницей.
- Подсудимый частично признал себя виновным, считая, что причинил смерть в состоянии аффекта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако суд согласился с доводами стороны обвинения и квалифицировал преступление как умышленное.
Виновного приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU