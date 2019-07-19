Житель Навли отправится в колонию за жестокое убийство дяди

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-19T10:42:46+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Выяснилось, что причиной неприязни стала сексуальная связь погибшего с родственницей

Изменить размер текста: A A

24-летнего жителя Навли признали виновным в убийстве дяди.

Трагедия произошла 24 августа прошлого года на окраине поселка Алтухово. Парень завел родственника в лес и несколько раз ударил ножом. От ранений 44-летний мужчина скончался на месте.

Причиной преступления стала неприязнь молодого человека к дяде из-за его сексуальной связи с родственницей.

- Подсудимый частично признал себя виновным, считая, что причинил смерть в состоянии аффекта, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако суд согласился с доводами стороны обвинения и квалифицировал преступление как умышленное.

Виновного приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU