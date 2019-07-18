В Брянске задержали молодого человека на разваливающемся ВАЗе
В Володарском районе Брянска задержали молодого человека, который управлял разбитым ВАЗом.
Автомобилист обратил на себя внимание сотрудников полиции. При осмотре машины выяснилось, что в ней срезаны ремни безопасности, руль установлен от другого транспортного средства, багажник не закрывается и подвязан веревками.
Как оказалось, водитель ехал на машине он без страховки. Документы о покупке техники он предоставить не смог, сообщает ГТРК "Брянск". По словам владельца, он купил автомобиль, чтобы сдать на металлалом.
Но полицейские не поверили молодому человеку. Его доставили в отдел полиции.
Автомобиль правоохранители хотели отогнать машину задержанного к отделу полиции, но она уже не завелась.
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ИСТОЧНИК KP.RU