2019-07-18T18:45:01+03:00
Общество

В Брянске задержали молодого человека на разваливающемся ВАЗе

Полицейские предполагают, что он угнал автомобиль
Мария Дедкова
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Скриншот ГТРК "Брянск"Скриншот ГТРК "Брянск"
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В Володарском районе Брянска задержали молодого человека, который управлял разбитым ВАЗом.

Автомобилист обратил на себя внимание сотрудников полиции. При осмотре машины выяснилось, что в ней срезаны ремни безопасности, руль установлен от другого транспортного средства, багажник не закрывается и подвязан веревками.

Как оказалось, водитель ехал на машине он без страховки. Документы о покупке техники он предоставить не смог, сообщает ГТРК "Брянск". По словам владельца, он купил автомобиль, чтобы сдать на металлалом.

Но полицейские не поверили молодому человеку. Его доставили в отдел полиции.

Автомобиль правоохранители хотели отогнать машину задержанного к отделу полиции, но она уже не завелась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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