В Брянске задержали молодого человека на разваливающемся ВАЗе

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-18T18:45:01+03:00

Полицейские предполагают, что он угнал автомобиль

Изменить размер текста: A A

В Володарском районе Брянска задержали молодого человека, который управлял разбитым ВАЗом.

Автомобилист обратил на себя внимание сотрудников полиции. При осмотре машины выяснилось, что в ней срезаны ремни безопасности, руль установлен от другого транспортного средства, багажник не закрывается и подвязан веревками.

Как оказалось, водитель ехал на машине он без страховки. Документы о покупке техники он предоставить не смог, сообщает ГТРК "Брянск". По словам владельца, он купил автомобиль, чтобы сдать на металлалом.

Но полицейские не поверили молодому человеку. Его доставили в отдел полиции.

Автомобиль правоохранители хотели отогнать машину задержанного к отделу полиции, но она уже не завелась.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU