2019-07-18T18:07:31+03:00
Общество

В Брянске заканчивается реконструкция стадиона «Десна»

Его пообещали открыть в сентябре
Мария Дедкова
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Обновленный стадион сможет принимать соревнования всероссийского уровня.Обновленный стадион сможет принимать соревнования всероссийского уровня.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Бежицком районе Брянска завершается реконструкция стадиона «Десна». Его обещают открыть уже в сентябре этого года, сообщает телеканал "Городской".

Административное здание с трибуной на три тысячи мест пришлось выстраивать заново. Футбольное поле также переоборудуют.

Обновленный стадион сможет принимать соревнования всероссийского уровня. В свободное время здесь будут тренироваться легкоатлеты.

А на футбольном поле будут заниматься воспитанники брянского «Динамо» разных возрастов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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