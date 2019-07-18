В Брянске заканчивается реконструкция стадиона «Десна»
Его пообещали открыть в сентябре
Обновленный стадион сможет принимать соревнования всероссийского уровня.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Бежицком районе Брянска завершается реконструкция стадиона «Десна». Его обещают открыть уже в сентябре этого года, сообщает телеканал "Городской".
Административное здание с трибуной на три тысячи мест пришлось выстраивать заново. Футбольное поле также переоборудуют.
Обновленный стадион сможет принимать соревнования всероссийского уровня. В свободное время здесь будут тренироваться легкоатлеты.
А на футбольном поле будут заниматься воспитанники брянского «Динамо» разных возрастов.
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ИСТОЧНИК KP.RU