На улице Авиационной в Брянске убрали ограждение и деревья

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-18T17:55:39+03:00

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Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Авиационной. Рабочие убрали ограждение и деревья с тротуаров.

На месте, где будет проходить дорога, утрамбовали слои песка и щебня. Между ними уложили геотекстильную сетку. Она послужит для укрепления основания дороги, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, во время ремонта Авиационную расширят до шести полос. В месте примыкания улицы Романа Брянского установят светофор, который синхронизируют со светофором на переулке Пилотов.

Для остановок сделают расширения, отремонтирую тротуары, дорожную разметку нанесут с применением холодного пластика. По обеим сторонам Авиационной установят светодиодные фонари.

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ИСТОЧНИК KP.RU