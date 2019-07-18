На улице Авиационной в Брянске убрали ограждение и деревья
Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Авиационной. Рабочие убрали ограждение и деревья с тротуаров.
На месте, где будет проходить дорога, утрамбовали слои песка и щебня. Между ними уложили геотекстильную сетку. Она послужит для укрепления основания дороги, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, во время ремонта Авиационную расширят до шести полос. В месте примыкания улицы Романа Брянского установят светофор, который синхронизируют со светофором на переулке Пилотов.
Для остановок сделают расширения, отремонтирую тротуары, дорожную разметку нанесут с применением холодного пластика. По обеим сторонам Авиационной установят светодиодные фонари.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU