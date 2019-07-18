В Брянске перенесли остановку «Автовокзал»
Перекресток хотят освободить от заторов
Остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ. Фото: ТК "Городской"
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В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Автовокзал". До этого она находилась почти на перекрестке улиц Пересвета и Красноармейской.
Останавливающие маршрутки и автобусы могли создавать затор.
Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ, а на старом месте поставили забор.
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ИСТОЧНИК KP.RU