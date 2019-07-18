В Брянске перенесли остановку «Автовокзал»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-18T17:36:22+03:00

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В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Автовокзал". До этого она находилась почти на перекрестке улиц Пересвета и Красноармейской.

Останавливающие маршрутки и автобусы могли создавать затор.

Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ, а на старом месте поставили забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU