2019-07-18T17:36:22+03:00
Общество

В Брянске перенесли остановку «Автовокзал»

Перекресток хотят освободить от заторов
Мария Дедкова
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Остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ. Фото: ТК "Городской"Остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ. Фото: ТК "Городской"
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В Брянске на несколько метров перенесли остановку общественного транспорта "Автовокзал". До этого она находилась почти на перекрестке улиц Пересвета и Красноармейской.

Останавливающие маршрутки и автобусы могли создавать затор.

Теперь, как пишут в соцсетях, остановку перенесли ближе к зданию нового ТЦ, а на старом месте поставили забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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