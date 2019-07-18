В Брянскую область не пустили опасные нектарины

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-18T17:12:02+03:00

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На границе в Брянской области задержали подозрительные фрукты. 19,6 тонны нектарин везли в Москву.

Во время осмотра груза в пункте пропуска "Новые Юрковичи" в фруктах нашли насекомых, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Экспертиза, проведенная в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории, показала, что нектарины заражены восточной плодожоркой.

Чтобы не допустить распространение вредителя в нашей области, продукцию вернули экспортеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU