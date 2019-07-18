Жительница Брянской области забралась в дом к сопернице и попала под статью

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-18T16:51:52+03:00

Девушка захотела выяснить отношения с возлюбленной своего бывшего молодой человека

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На 28-летнюю жительницу Брянской области завели уголовное дело. По версии следствия, девушка незаконно пробралась в дом к своей сопернице.

Все случилось вечером 13 апреля, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Подозреваемая вместе со своей 27-летней подругой выпили и отправились выяснять отношения с возлюбленной своего бывшего молодой человека. Девушки забрались в дом к 24-летней жительнице поселка Локоть. Но та разговаривать с непрошеными гостьями не стала и вызвала полицию.

Так 27-летняя девушка попала под статью.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU