Жительница Брянской области забралась в дом к сопернице и попала под статью
На 28-летнюю жительницу Брянской области завели уголовное дело. По версии следствия, девушка незаконно пробралась в дом к своей сопернице.
Все случилось вечером 13 апреля, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Подозреваемая вместе со своей 27-летней подругой выпили и отправились выяснять отношения с возлюбленной своего бывшего молодой человека. Девушки забрались в дом к 24-летней жительнице поселка Локоть. Но та разговаривать с непрошеными гостьями не стала и вызвала полицию.
Так 27-летняя девушка попала под статью.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU