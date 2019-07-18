Для брянских футболистов купят новый автобус
Его стоимость составит от 14 до 15 миллионов рублей
Для покупки готовят необходимые документы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для футболистов «Динамо-Брянск» купят новый автобус. На его покупку потратят от 14 до 15 миллионов рублей, сообщает издание «Спорт32».
Такое решение приняли на прошедшей в конце июня встрече губернатора Брянской области с футбольным клубом. Сейчас специалисты готовят необходимые документы.
После покупки автобуса планируется объявить конкурс среди дизайнеров. Им предложат придумать раскраску для брендирования клуба и узнаваемости автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU