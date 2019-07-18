Для брянских футболистов купят новый автобус

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-18T16:17:33+03:00

Его стоимость составит от 14 до 15 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Для футболистов «Динамо-Брянск» купят новый автобус. На его покупку потратят от 14 до 15 миллионов рублей, сообщает издание «Спорт32».

Такое решение приняли на прошедшей в конце июня встрече губернатора Брянской области с футбольным клубом. Сейчас специалисты готовят необходимые документы.

После покупки автобуса планируется объявить конкурс среди дизайнеров. Им предложат придумать раскраску для брендирования клуба и узнаваемости автобуса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU