2019-07-18T15:44:46+03:00
Общество

В Стародубе испортили лавочку новозыбковских умельцев

Хулиганы сломали букву на скамейке
Мария Дедкова
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Жители Стародуба просят устранить дефект. Фото: "Подслушано в Стародубе"Жители Стародуба просят устранить дефект. Фото: "Подслушано в Стародубе"
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В Стародубе испортили лавочку, которую подарили городу новозыбковские умельцы. Фотографии поврежденного объекта местные жители выложили в соцсетях.

Неизвестные хулиганы сломали в надписи на скамейке букву "л". Теперь на лавочке красуется надпись "Стародуб - город хороших юдей".

Жители Стародуба просят устранить дефект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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