В Стародубе испортили лавочку новозыбковских умельцев

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-18T15:44:46+03:00

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В Стародубе испортили лавочку, которую подарили городу новозыбковские умельцы. Фотографии поврежденного объекта местные жители выложили в соцсетях.

Неизвестные хулиганы сломали в надписи на скамейке букву "л". Теперь на лавочке красуется надпись "Стародуб - город хороших юдей".

Жители Стародуба просят устранить дефект.

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ИСТОЧНИК KP.RU