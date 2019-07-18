В Стародубе испортили лавочку новозыбковских умельцев
Хулиганы сломали букву на скамейке
Жители Стародуба просят устранить дефект. Фото: "Подслушано в Стародубе"
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В Стародубе испортили лавочку, которую подарили городу новозыбковские умельцы. Фотографии поврежденного объекта местные жители выложили в соцсетях.
Неизвестные хулиганы сломали в надписи на скамейке букву "л". Теперь на лавочке красуется надпись "Стародуб - город хороших юдей".
Жители Стародуба просят устранить дефект.
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ИСТОЧНИК KP.RU