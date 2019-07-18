2019-07-18T14:28:59+03:00
Общество

В Брянске появится сквер имени Александра Волкова

В городе депутаты решили увековечить память первого президента Удмуртии
Мария Дедкова
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С предложением увековечить память нашего земляка к депутатам обратился Общественный Совет Брянска. Фото: Брянский городской Совет народных депутатовС предложением увековечить память нашего земляка к депутатам обратился Общественный Совет Брянска. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов
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В Брянске создадут сквер имени первого президента Удмуртии Александра Волкова. С предложением увековечить память нашего земляка к депутатам обратился Общественный Совет Брянска.

Будущий сквер должен расположиться на участке между домами №№117-119 по улице Бежицкой и улицей 1-я Пятилетка.

На заседании Бежицкой районной территориальной группы депутаты поддержали инициативу. Однако окончательное решение примут на заседании Брянского горсовета.

СПРАВКА

Александр Волков родился в Брянске, окончил школу №20, Брянский строительный техникум, после чего отправился на работу в Удмурдтию. С 2000 по 2014 годы был первым Президентом Удмурдской Республики, с 2014 по 2017 годы — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Александр Волков — доктор экономических наук, Заслуженный строитель РФ, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Дружбы, медалями, Почетный гражданин города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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