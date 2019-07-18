2019-07-18T13:09:42+03:00
Общество

Увековечить имя Почетного гражданина Брянска

На заседании Бежицкой районной территориальной депутатской группы был поддержан вопрос о присвоении скверу имени Почетного гражданина города Брянска А.А. Волкова
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Общественный Совет г. Брянска обратился в Брянский городской Совет народных депутатов с предложением о присвоении участку в Бежицком районе между строениями по улице Бежицкой 117 — 119 и улицей 1-я Пятилетка с назначением скверы, сады, бульвары наименования «Сквер имени А.А. Волкова».

Александр Волков родился в Брянске, окончил школу №20, Брянский строительный техникум, после чего направлен на работу в Удмурдскую Республику. С 2000 по 2014 годы был первым Президентом Удмурдской Республики, с 2014 по 2017 годы — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Александр Волков — доктор экономических наук, Заслуженный строитель РФ, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Дружбы, медалями, Почётный гражданин города Брянска.

«Александр Волков никогда не терял связи со своей малой Родиной. Он постоянно приезжал в Брянск участвовал во многих мероприятиях, проводимых в городе. Благодаря ему между Государственным Советом Удмуртии и областной Думой Брянской области, Брянском и Ижевском подписаны ряд документов о взаимном сотрудничестве,» — сказано в обращении общественного Совета к депутатам Брянского городского Совета.

На заседании Бежицкой районной территориальной группы депутаты поддержали инициативу. Решение по вопросу о присвоении имён улицам, площадям, скверам и другим составным частям Брянска принимается на заседании Брянского горсовета с учётом мнения районной территориальной депутатской группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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