2019-07-18T13:04:01+03:00
Общество

Итоги Государственной аттестации выпускников

Информация была предоставлена депутатам комитета по образованию Брянского городского Совета
Игорь ЗАЙЦЕВ
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По итогам ОГЭ все выпускники общеобразовательных организаций города Брянска получили аттестат об основном общем образовании.По итогам ОГЭ все выпускники общеобразовательных организаций города Брянска получили аттестат об основном общем образовании.Фото: Марина АНТОНОВА
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Основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен в Брянске сдавали 3 964 человек. При проведении ОГЭ и ГВЭ была организована работа 217 аккредитованных общественных наблюдателей. Нарушений в процедуре проведения основного государственного экзамена в Брянске не выявлено.

2163 обучающихся 11 классов в этом году сдавали единые государственные экзамены. Наиболее востребованными стали обществознание, физика, биология, история. По информации управления образования, в Брянске наблюдается тенденция роста интереса выпускников к такому предмету по выбору, как физика. На 11,7% в сравнении с прошлым годом выросло число участников ЕГЭ, которые выбрали этот предмет на ГИА.

По результатам государственных экзаменов 49 выпускников Брянска сдали ЕГЭ по различным предметам на 100 баллов. Четыре выпускника добились максимального результата дважды. По 700 предметам выпускники города набрали от 90 и выше баллов.

Результаты ЕГЭ 2019 по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого года, средний балл — выше среднего по России.

По итогам ОГЭ все выпускники общеобразовательных организаций города Брянска получили аттестат об основном общем образовании. 547 выпускника 9 классов получили аттестат с отличием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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