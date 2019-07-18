В Брянске нашли пропавшего 82-летнего пенсионера
Стефан Копачев оказался жив
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В Брянске нашли живым пропавшего Стефана Копачева. Об этом сообщили вечером 17 июля на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянск» в социальных сетях.
Напомним, пожилой мужчина пропал в Брянске утром в среду, 17 июля. Его поисками занимались волонтеры. Пенсионер дезориентирован и страдает потерей памяти. К счастью, Стефан Павлович нашелся спустя несколько часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU