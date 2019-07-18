2019-07-18T12:52:30+03:00
Общество

О текущих и капитальных ремонтах образовательных учреждений

Вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию Брянского городского Совета
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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На капитальный и текущий ремонты образовательных организаций города в этом году за счёт бюджетов разных уровней запланированы 92 612, 1 тысяч рублей. Работы ведутся на 65 объектах: 31 школа, 32 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования. Запланировано выполнить ремонт кровель в 13 учреждениях, ремонт коммуникаций в 14 учреждениях, восстановление участков ограждения на 3 объектах. В семи образовательных учреждениях будут отремонтированы пищеблоки, в 4 — спортивные залы, в 8 санузлы. В 8 учреждениях пройдут ремонты помещений с заменой полов и потолков. В трёх детских садах будут установлены новые прогулочные веранды, гимназии №4 и четырёх детсадах по плану ремонт крылец.

По информации, предоставленной депутатам управлением образования Брянской городской администрации, выполнены ремонты кровель в двух школах и четырёх детских садах. В пяти школах и пяти детских садах отремонтированы коммуникации. В трёх образовательных учреждениях обновлены пищеблоки, в двух установлены ограждения, в детсаду №183 установлена веранда. В ряде школ завершились ремонты полов, потолков, санузлов, в трёх учреждениях заменены окна.

В этом году на основании соглашения, заключенного между департаментом образования и науки Брянской области и Брянской городской администрацией, на капитальный ремонт кровель 42 объектов образования города предусмотрено около 62 миллионов рублей (52 673, 2 тыс. рублей за счёт субсидии из областного бюджета, 9 295, 3 тыс. рублей из бюджета города).

Как прозвучало на заседании комитета по образованию, по всем объектам конкурентным способом (электронным аукционом) определены подрядные организации. В двух школах и трёх детских садах запланированные работы выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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