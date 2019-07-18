В Брянске пройдет блиц-фестиваль, посвященный дню шахмат
На праздник пригласили всех желающих
По данным организаторов, в соревнованиях примут участие больше 50 детей и взрослых.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянске 20 июля пройдет фестиваль,международному дню шахмат. Всех желающих пригласили в 12.00 в центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города.
По данным организаторов, в соревнованиях примут участие больше 50 детей и взрослых, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. Они сыграют несколько партий (0+).
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ИСТОЧНИК KP.RU