Суземских чиновников заставили заняться мусорными площадками

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-18T12:08:00+03:00

В селах не разработали схему размещения контейнеров

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Прокуратура нашла «мусорные» нарушения в Суземском районе. Как передает пресс-служба областного ведомства, здесь не вели реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов. Схему размещения мусорных контейнеров также не разработали. Нарушения установили в Невдольском, Алешковичском и Селеченском сельских поселениях.

Районная прокуратура предъявила претензии к местной администрации – чиновникам внесли представление. Однако никаких мер не последовали.

Тогда правоохранители обратились в суд.

- По решению суда на администрацию района возложили обязанность устранить нарушения, - говорят в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU