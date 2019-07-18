Суземских чиновников заставили заняться мусорными площадками
Прокуратура нашла «мусорные» нарушения в Суземском районе. Как передает пресс-служба областного ведомства, здесь не вели реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов. Схему размещения мусорных контейнеров также не разработали. Нарушения установили в Невдольском, Алешковичском и Селеченском сельских поселениях.
Районная прокуратура предъявила претензии к местной администрации – чиновникам внесли представление. Однако никаких мер не последовали.
Тогда правоохранители обратились в суд.
- По решению суда на администрацию района возложили обязанность устранить нарушения, - говорят в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU