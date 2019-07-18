2019-07-18T12:08:00+03:00
Общество

Суземских чиновников заставили заняться мусорными площадками

В селах не разработали схему размещения контейнеров
Ольга УМАРОВА
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"Мусорные" нарушения нашли в Суземском районе."Мусорные" нарушения нашли в Суземском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура нашла «мусорные» нарушения в Суземском районе. Как передает пресс-служба областного ведомства, здесь не вели реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов. Схему размещения мусорных контейнеров также не разработали. Нарушения установили в Невдольском, Алешковичском и Селеченском сельских поселениях.

Районная прокуратура предъявила претензии к местной администрации – чиновникам внесли представление. Однако никаких мер не последовали.

Тогда правоохранители обратились в суд.

- По решению суда на администрацию района возложили обязанность устранить нарушения, - говорят в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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