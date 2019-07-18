В Гордеевском районе от школьников требовали справки о судимости

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-18T12:02:15+03:00

Без документа ученика могли не устроить на работу

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В Гордеевском районе при приеме учеников на работу летом в школу требовали справки об отсутствии судимости. Об этом стало известно прокуратуре.

- Неправомерное истребование непредусмотренных законом документов создавало предпосылки для затягивания вопроса трудоустройства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также это свидетельствовало о низком уровне организации школьной профилактической работы, проводимой с детьми.

Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU