В Гордеевском районе от школьников требовали справки о судимости
Без документа ученика могли не устроить на работу
Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Гордеевском районе при приеме учеников на работу летом в школу требовали справки об отсутствии судимости. Об этом стало известно прокуратуре.
- Неправомерное истребование непредусмотренных законом документов создавало предпосылки для затягивания вопроса трудоустройства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также это свидетельствовало о низком уровне организации школьной профилактической работы, проводимой с детьми.
Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU