2019-07-18T12:02:15+03:00
Общество

В Гордеевском районе от школьников требовали справки о судимости

Без документа ученика могли не устроить на работу
Мария Дедкова
Поделиться:
Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Гордеевском районе при приеме учеников на работу летом в школу требовали справки об отсутствии судимости. Об этом стало известно прокуратуре.

- Неправомерное истребование непредусмотренных законом документов создавало предпосылки для затягивания вопроса трудоустройства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также это свидетельствовало о низком уровне организации школьной профилактической работы, проводимой с детьми.

Прокурор района потребовал от директора устранить нарушения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе в Климовском районе опрокинулась легковушка
В Брянске появится сквер имени Александра Волкова
В Брянской области закроют переезд на станции Клюковники
Жительница Брянска похвасталась рукопожатием с президентом
Увековечить имя Почетного гражданина Брянска
В Брянске у телецентра мотоциклист врезался в легковой автомобиль
Итоги Государственной аттестации выпускников
В Брянске нашли пропавшего 82-летнего пенсионера
О текущих и капитальных ремонтах образовательных учреждений
В Брянске пройдет блиц-фестиваль, посвященный дню шахмат
Суземских чиновников заставили заняться мусорными площадками
Жители Дятькова рискуют жизнью, перелезая под вагонами
В Брянской области до участия в выборах допустили шесть политических партий
В центре Дятькова без суда не могли отремонтировать дорогу
В парке «Юность» установили скульптуру Змея Горыныча
В Дятькове прошел сильный ливень с градом
В Брянске изменилось расписание автобуса №37
На брянском заводе утилизировали девять тонн белорусской говядины
Воронежский институт высоких технологий приглашает на обучение
В Брянске росгвардейцы спасли мужчину от возможной гибели на мосту