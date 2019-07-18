В Брянской области до участия в выборах допустили шесть политических партий

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-18T11:14:58+03:00

Пока в выборах могут поучаствовать 645 кандидатов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопрос о еще двух решается

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В брянском облизбиркоме рассказали о ходе избирательной кампании в регионе. Елена Анненкова на брифинге озвучила итоги регистрации политических партий на выборы в облдуму.

Кандидатуры выдвинули сразу восемь партий: КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Родина», «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Партия Роста». Всего- 745 кандидатов, из них по единым спискам - 603, а по одномандатным округам - 142.

Пока до выборной гонки допустили только шесть. Остается неизвестной судьба еще двух участников - «Коммунистов России» и «Родины». У партий еще есть шансы вернуться в избирательные списки.

Таким образом, пока в выборах могут поучаствовать 645 кандидатов.

Областная избирательная комиссия отметила, что несмотря на серьезную конкуренцию, все представители политических сил ведут себя достойно.

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ИСТОЧНИК KP.RU