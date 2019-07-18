В центре Дятькова без суда не могли отремонтировать дорогу
В Дятькове суд заставил коммунальщиков и чиновников отремонтировать дорогу на центральной улице Ленина. По этому участку, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, проходят основные маршруты пассажирских перевозок.
По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием исправить ситуацию. Сделать это обязали местных коммунальщиков и районную администрацию.
- На данной улице нужно отремонтировать дорожное покрытие, - уточнили в прокуратуре. – А также установить необходимые дорожные знаки, разметки, пешеходные ограждения, искусственные неровности и тротуары. И провести по всем нормам уличное освещение.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
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ИСТОЧНИК KP.RU