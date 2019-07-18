В центре Дятькова без суда не могли отремонтировать дорогу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-18T11:06:56+03:00

На участке нет знаков, разметок и нормального освещения

Изменить размер текста: A A

В Дятькове суд заставил коммунальщиков и чиновников отремонтировать дорогу на центральной улице Ленина. По этому участку, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, проходят основные маршруты пассажирских перевозок.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием исправить ситуацию. Сделать это обязали местных коммунальщиков и районную администрацию.

- На данной улице нужно отремонтировать дорожное покрытие, - уточнили в прокуратуре. – А также установить необходимые дорожные знаки, разметки, пешеходные ограждения, искусственные неровности и тротуары. И провести по всем нормам уличное освещение.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU