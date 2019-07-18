В парке «Юность» установили скульптуру Змея Горыныча

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-18T10:45:33+03:00

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В парке «Юность» установили скульптуру персонажа русских сказок Змея Горыныча. Фотографии фигуры выложили брянцы в социальных сетях.

В комментариях пишут, что похожая скульптура есть в Задонске Воронежской области. Только там Змей Горыныч в 10 раз больше. В Задонске это является местной достопримечательностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU