2019-07-18T10:45:33+03:00
Общество

В парке «Юность» установили скульптуру Змея Горыныча

Фотографии фигуры опубликовали в соцсетях
Мария Дедкова
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Фигура может стать брянской достопримечательностью. Фото: "Типичный Брянск"Фигура может стать брянской достопримечательностью. Фото: "Типичный Брянск"
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В парке «Юность» установили скульптуру персонажа русских сказок Змея Горыныча. Фотографии фигуры выложили брянцы в социальных сетях.

В комментариях пишут, что похожая скульптура есть в Задонске Воронежской области. Только там Змей Горыныч в 10 раз больше. В Задонске это является местной достопримечательностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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