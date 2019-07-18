СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-18T10:18:56+03:00

Автобусы будут ходят по-новому с 15 июля

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В Брянске изменилось расписание автобуса №37. Автобусы будут ходить по-новому с этой недели, сообщают в группе "Брянский автобус".

Коррективы внесло городское пассажирское автотранспортное предприятие.

Обновленное будничное расписание теперь выглядит так:

от Фосфоритного завода: 06:40, 06:55, 07:20, 07:30, 07:40, 08:10, 08:40, 09:00, 09:30, 09:40, 10:00, 10:20, 10:42, 11:00, 11:10, 11:45, 12:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:50, 15:05, 15:21, 15:29, 16:00, 16:25, 16:33, 16:57; 17:13, 17:30, 17:51, 18:18 - до Бежицкого хлебокомбината через переулок Пилотов; 18:30, 18:50, 19:10, 19:25, 19:42 - до Бежицкого хлебокомбината по Речной.

от переулка Пилотов: 06:34, 06:47, 07:18, 07:40, 08:07, 08:29, 08:47, 09:01, 09:18, 09:30, 9:50, 10:20, 10:41, 11:06, 11:30, 11:48, 12:05, 12:20, 12:40, 12:58, 13:37, 14:50, 15:16, 15:38, 16:03, 16:21, 16:41, 16:59, 17:15, 17:42, 17:55, 18:10, 18:27.

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ИСТОЧНИК KP.RU