На брянском заводе утилизировали девять тонн белорусской говядины

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-17T18:39:46+03:00

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На брянском ветсанутильзаводе утилизировали девять тонн белорусской говядины.

Опасный груз задержали сотрудники Смоленской таможни. Мясо везли, минуя официальные пункты учета.

- Говядину обработали раствором метиленовой сини и АСД и вернули в Беларусь, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - А виновных привлекли к административной ответственности.

Но уже через несколько дней эти же два микроавтобуса с облитым синькой мясом вновь попытались проехать на территорию нашей страны.

При этом перевозчики так и не смогли объяснить, как они планировали использовать денатурированную говядину.

«Многострадальный» груз отправили в Унечу, где уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU