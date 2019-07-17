2019-07-17T18:39:46+03:00
Общество

На брянском заводе утилизировали девять тонн белорусской говядины

Ее пытались провезти в нашу страну дважды
Мария Дедкова
Поделиться:
Перевозчиков привлекли к административной ответственности.Перевозчиков привлекли к административной ответственности.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На брянском ветсанутильзаводе утилизировали девять тонн белорусской говядины.

Опасный груз задержали сотрудники Смоленской таможни. Мясо везли, минуя официальные пункты учета.

- Говядину обработали раствором метиленовой сини и АСД и вернули в Беларусь, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - А виновных привлекли к административной ответственности.

Но уже через несколько дней эти же два микроавтобуса с облитым синькой мясом вновь попытались проехать на территорию нашей страны.

При этом перевозчики так и не смогли объяснить, как они планировали использовать денатурированную говядину.

«Многострадальный» груз отправили в Унечу, где уничтожили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский институт высоких технологий приглашает на обучение
В Брянске росгвардейцы спасли мужчину от возможной гибели на мосту
Брянцы смогут пожаловаться следователям в соцсетях
В Унече не смогли разъехаться два учебных автомобиля
За десять дней полицейские изъяли у брянцев больше двух килограммов наркотиков
В холодильнике автобуса из Украины брянские таможенники нашли четыре миллиона рублей
В Брянске на улице Советской столкнулись две легковушки
В Брянске на улице Ульянова задержали пьяного автомобилиста
В Брянске напротив школы №11 образовалась свалка отходов
В Брянске ищут пропавшего Стефана Копачева
В Брянске оштрафовали автохама на иномарке
В Брянске за лишнее спиленное дерево в Круглом сквере оштрафуют подрядчика
Изменения в Уставе города Брянска
Оштрафованная брянская танцовщица не сумела разжалобить областной суд
В Брянске за незаконное получение кредита осудили директора компании
На выезде из Партизанской поляны перевернулась иномарка
В Брянске ищут водителя, который сбил насмерть пенсионера и уехал
В Брянске мать шестерых детей осудили за снятие порчи
Оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия брянская танцовщица добивается отмены наказания
В Клинцах внезапно скончался 16-летний подросток
Котельная Путевки осталась без газа
«Динамо-Брянск» обыграло саратовский «Сокол» в первом матче сезона