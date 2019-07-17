На брянском заводе утилизировали девять тонн белорусской говядины
На брянском ветсанутильзаводе утилизировали девять тонн белорусской говядины.
Опасный груз задержали сотрудники Смоленской таможни. Мясо везли, минуя официальные пункты учета.
- Говядину обработали раствором метиленовой сини и АСД и вернули в Беларусь, - рассказывают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - А виновных привлекли к административной ответственности.
Но уже через несколько дней эти же два микроавтобуса с облитым синькой мясом вновь попытались проехать на территорию нашей страны.
При этом перевозчики так и не смогли объяснить, как они планировали использовать денатурированную говядину.
«Многострадальный» груз отправили в Унечу, где уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU