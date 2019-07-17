В Брянске росгвардейцы спасли мужчину от возможной гибели на мосту

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-17T18:17:13+03:00

Сообщение о странном поведении прохожего поступило на пульт вневедомственной охраны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области

Сообщение о ЧП поступило на пульт вневедомственной охраны

Изменить размер текста: A A

В Брянске росгвардейцы предотвратили ЧП. Они спасли мужчину от возможной гибели на мосту.

Сообщение о странном поведении прохожего поступило на пульт вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали помощь мужчине. Пока один из сотрудников говорил с горожанином, второй - скрутил его и передал прибывшим на место ЧП врачам скорой помощи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU