В Брянске росгвардейцы спасли мужчину от возможной гибели на мосту
Сообщение о ЧП поступило на пульт вневедомственной охраны
Сообщение о странном поведении прохожего поступило на пульт вневедомственной охраны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянске росгвардейцы предотвратили ЧП. Они спасли мужчину от возможной гибели на мосту.
Сообщение о странном поведении прохожего поступило на пульт вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали помощь мужчине. Пока один из сотрудников говорил с горожанином, второй - скрутил его и передал прибывшим на место ЧП врачам скорой помощи.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU