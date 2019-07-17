Брянцы смогут пожаловаться следователям в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-17T18:00:32+03:00

Жители области могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также правоохранители ответят на вопросы жителей области

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Брянцы смогут обратиться к следователям через соцсети.

Жители области могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении, высказать свое мнение о работе сотрудников следственного управления, сообщить о несогласии с принятым процессуальным решением или другую информацию.

Направленное сообщение рассмотрят и дадут ответ, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. В своих обращениях брянцев попросили указывать свои фамилию, имя, отчество и способ обратной связи.

ВАЖНО

Обратиться в управление Следственного комитета по Брянской области в социальной сети можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU